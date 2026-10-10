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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.10 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aries Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Komunikasi dan Pahami Pasangan

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Sabtu, 10 Oktober 2026, membutuhkan keterbukaan dalam menyampaikan perasaan sekaligus kesediaan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain.

Keinginan memperoleh kepastian dalam hubungan mungkin muncul ketika ada persoalan yang belum menemukan jawaban, tetapi Aries perlu memastikan bahwa pembicaraan berlangsung dengan tenang dan tidak berubah menjadi pertengkaran.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aries pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aries yang sudah memiliki pasangan, hari ini dapat dimanfaatkan untuk membicarakan hal-hal yang selama ini mengganggu pikiran atau belum sempat disampaikan secara terbuka.

Sebelum memberikan tanggapan, cobalah mendengarkan penjelasan pasangan hingga selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman akibat kesimpulan yang terburu-buru.

Perbedaan pandangan dalam hubungan merupakan sesuatu yang wajar, sehingga tidak semua persoalan harus segera diselesaikan dalam satu kesempatan.

Jika suasana hati sedang kurang baik atau kedua pihak merasa lelah, menunda pembicaraan hingga keadaan lebih tenang dapat menjadi pilihan yang lebih bijaksana.

Aries juga perlu memahami bahwa kedekatan emosional tidak selalu dibangun melalui kejutan besar atau ungkapan romantis yang berlebihan.

Editor: Novia Tri Astuti
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