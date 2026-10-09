Dinaungi Hoki dan Kemakmuran, Ini 8 Weton yang Dipercaya Mudah Meraih Kekayaan

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang. Berdasarkan kepercayaan primbon Jawa, ada sejumlah weton yang dianggap memiliki peluang besar untuk mencapai kemakmuran dan kehidupan berkecukupan.

Sebagian weton dipercaya mempunyai karakter yang mendukung keberhasilan, mulai dari ketekunan dalam bekerja, kemampuan menjalin hubungan sosial, hingga kecakapan mengatur keuangan. Berbagai sifat tersebut kerap dimaknai sebagai pertanda baik dalam perjalanan mencari rezeki.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari warisan kepercayaan tradisional dan bukan jaminan bahwa seseorang akan menjadi kaya. Kondisi ekonomi tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk usaha, kesempatan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan.

Dikutip dari akun YouTube Kunil Primbon Jowo, terdapat delapan weton yang dipercaya mempunyai potensi rezeki melimpah serta keberuntungan dalam menjalani kehidupan. Berikut ulasannya.

1. Senin Wage Orang yang lahir pada Senin Wage digambarkan memiliki karakter bersemangat, berani, dan mempunyai dorongan kuat untuk memperjuangkan sesuatu yang dianggap penting. Meski terkadang mudah terpancing emosi, mereka juga dikenal menjunjung tinggi kepercayaan dan tanggung jawab.

Mereka cenderung menjaga harga diri serta tidak ingin melakukan tindakan yang merendahkan martabatnya. Dalam penafsiran primbon Jawa, peluang memperoleh kehidupan yang lebih baik dapat terbuka melalui kerja keras, ketulusan, dan konsistensi.

Kemampuan mengendalikan emosi juga menjadi hal penting agar keputusan yang diambil tidak justru menghambat langkah menuju kesuksesan.

2. Selasa Legi Selasa Legi dikaitkan dengan istilah Tibo Gedang, yang dalam penafsiran tertentu melambangkan harapan akan kemakmuran dan kehidupan yang baik.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai kepekaan tinggi, intuisi yang kuat, serta kemampuan bergaul dengan berbagai kalangan. Sikap ramah dan pembawaan yang menyenangkan membuat mereka relatif mudah membangun hubungan dengan orang lain.