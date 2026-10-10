7 Alasan Kekayaan Diam-diam Lebih Baik daripada Hidup Pamer, Tips Keuangan demi Stabilitas Finansial

JawaPos.com – Penampilan mewah sering dianggap bukti kekayaan, padahal gaya hidup pamer kerap hanya menjadi cara menarik perhatian orang lain.

Sebaliknya, kekayaan diam-diam justru dibangun lewat kebiasaan menabung dan berinvestasi secara konsisten tanpa perlu menunjukkannya kepada siapa pun.

Pola tersebut menjadi salah satu tips keuangan yang layak dipertimbangkan bagi siapa saja yang ingin hidup lebih tenang.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (10/10), berikut tujuh alasan mengapa pendekatan ini lebih menjamin stabilitas finansial dibanding terbiasa menampilkan kemewahan di depan umum.

1. Memberi ruang untuk masa pensiun

Kebiasaan menahan diri dari belanja barang mencolok membuat uang bisa disimpan dan bertahan sepanjang hidup seseorang hingga usia senja.

Orang dengan pola ini biasanya mengatur anggaran sebaik mungkin agar punya dana cukup untuk menopang hidup setelah berhenti bekerja.

Dengan persiapan tersebut, mereka yakin kebutuhan harian tetap terpenuhi selama masa pensiun tanpa perlu kembali mencari pekerjaan demi penghasilan.

Hari tua pun bisa dijalani dengan tenang karena waktu luang dapat dinikmati tanpa dibayangi kekhawatiran soal biaya hidup sehari-hari.