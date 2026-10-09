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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 06.46 WIB

Disebut Punya Magnet Kekayaan, 7 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Hidup Serba Berkecukupan

Ilustrasi seseorang yang hartanya masuk dalam peringkat teratas - Image

Ilustrasi seseorang yang hartanya masuk dalam peringkat teratas

JawaPos.com – Kekayaan dan kesuksesan finansial kerap menjadi impian banyak orang. Untuk mencapainya, diperlukan kerja keras, perencanaan yang matang, serta kemampuan memanfaatkan peluang. Namun, dalam tradisi Jawa, ada pula kepercayaan yang menghubungkan keberuntungan dan potensi kemakmuran dengan weton kelahiran.

Weton merupakan perpaduan antara hari dalam kalender Masehi yang digunakan dalam penanggalan Jawa dan lima hari pasaran, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, serta Kliwon. Dalam primbon Jawa, kombinasi tersebut digunakan untuk menafsirkan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran rezeki seseorang.

Sejumlah weton dipercaya mempunyai karakter yang mendukung keberhasilan finansial, seperti ketekunan, kemampuan membaca peluang, jiwa kepemimpinan, dan kecakapan membangun hubungan sosial. Sifat-sifat tersebut kemudian dikaitkan dengan peluang meraih kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki potensi meraih kekayaan besar menurut penafsiran Primbon Jawa. Berikut ulasan mengenai karakter dan gambaran rezeki dari masing-masing weton.

1. Jumat Legi, Dipercaya Memiliki Naluri Bisnis yang Tajam

Jumat Legi digambarkan dalam kepercayaan primbon Jawa sebagai weton yang berkaitan dengan kemakmuran dan kestabilan rezeki. Pemilik weton ini dipercaya memiliki kemampuan melihat peluang serta kecermatan dalam menentukan langkah.

Mereka kerap digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai pemikiran visioner dan tidak mudah mengambil keputusan tanpa pertimbangan. Karakter tersebut dianggap dapat membantu ketika menghadapi berbagai pilihan, terutama dalam pekerjaan maupun usaha.

Dalam bidang bisnis, Jumat Legi dipercaya mampu membaca kebutuhan pasar dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kemampuan mengatur keuangan juga menjadi salah satu sifat yang dikaitkan dengan weton ini.

Menurut penafsiran tradisional, kombinasi kecermatan dan kedisiplinan tersebut membuat Jumat Legi dianggap berpeluang membangun usaha yang berkembang secara bertahap. Meski demikian, keberhasilan finansial tetap membutuhkan pengetahuan, pengalaman, serta pengelolaan modal yang tepat.

2. Rabu Kliwon, Sosok Strategis dalam Mengelola Keuangan

Rabu Kliwon memiliki jumlah neptu 15, berdasarkan nilai Rabu sebesar 7 dan Kliwon sebesar 8. Dalam primbon Jawa, weton ini kerap dikaitkan dengan karakter tenang, berwibawa, dan mempunyai kemampuan berpikir strategis.

Pemilik Rabu Kliwon digambarkan tidak selalu menunjukkan ambisinya secara terbuka. Mereka cenderung mengamati keadaan, mengumpulkan informasi, kemudian mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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