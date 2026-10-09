5 Weton Ini Dipercaya Bawa Perubahan Nasib Usai Usia 40 Tahun, Rezeki dan Kesuksesan Makin Terarah

Ilustrasi Rezeki Weton (freepik)
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Dalam kepercayaan Primbon Jawa, perjalanan hidup seseorang juga kerap dikaitkan dengan weton, yaitu gabungan hari kelahiran dan pasaran Jawa.
Sejumlah weton dipercaya memiliki perjalanan rezeki yang cenderung berkembang ketika pemiliknya memasuki usia matang.
Mereka digambarkan tidak selalu memperoleh kemudahan pada masa muda, tetapi berpeluang menikmati kehidupan yang lebih mapan setelah melewati berbagai pengalaman.
Lantas, weton apa saja yang dipercaya mengalami perubahan nasib setelah usia 40 tahun? Sebagaimana yang dirangkum dari YouTube Nala Weton.
Berikut 5 weton yang menarik untuk disimak berdasarkan penafsiran Primbon Jawa, lengkap dengan gambaran karakter dan perjalanan rezekinya.
1. Senin Wage
Senin Wage menjadi salah satu weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa kerap dikaitkan dengan karakter sabar, tekun, dan tidak mudah menyerah.
Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang mampu bertahan menghadapi berbagai kesulitan.
Mereka cenderung menjalani proses secara bertahap daripada mengandalkan keberuntungan sesaat.
Pada masa muda, perjalanan hidup Senin Wage dipercaya tidak selalu berjalan sesuai harapan.
Usaha yang dilakukan mungkin membutuhkan waktu panjang sebelum menghasilkan sesuatu yang berarti.
Kendati demikian, berbagai pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki strategi, mengenali peluang, dan menentukan pilihan yang lebih tepat.
Memasuki usia 40 tahun, Senin Wage dipercaya berpeluang menikmati hasil dari perjuangan yang telah dirintis sebelumnya.
Rezeki dapat digambarkan datang melalui usaha yang semakin berkembang, pekerjaan yang lebih stabil, atau hubungan baik dengan orang-orang yang telah lama dikenal.
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Jawa Pos
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