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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 23 Juni 2026 | 04.23 WIB

Jika Anda Telah Menguasai 12 Keterampilan Hidup Ini pada Usia 40 Tahun, Anda Lebih Berprestasi daripada Kebanyakan Orang Dewasa Menurut

seseorang yang mampu mengelola emosi dengan baik / foto: Magnific/freepik - Image

seseorang yang mampu mengelola emosi dengan baik / foto: Magnific/freepik

Karena pada akhirnya, menjadi orang dewasa yang bijaksana, tenang, dan mampu menghadapi kehidupan dengan seimbang adalah pencapaian yang tidak semua orang berhasil raih.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
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