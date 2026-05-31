9 Weton yang Dipercaya Akan Menikmati Puncak Kesuksesan Setelah Berusia 40 Tahun, Rezeki Datang Saat Mental Sudah Matang

Kesuksesan sering dianggap harus diraih sejak usia muda. Banyak orang berlomba membangun karier, mengejar kekayaan, hingga mencari pengakuan sebelum memasuki usia matang.

Namun dalam kenyataannya, tidak semua orang memiliki jalan hidup yang cepat dan mulus.

Sebagian justru harus melewati masa sulit, jatuh bangun usaha, kegagalan pekerjaan, hingga tekanan ekonomi yang panjang sebelum akhirnya menemukan titik terang dalam hidupnya.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton dipercaya bisa menggambarkan karakter dan arah perjalanan hidup seseorang.

Beberapa weton disebut memiliki nasib yang lambat berkembang pada masa muda.

Rezekinya seperti tertahan, usaha yang dijalani sering menemui hambatan, bahkan hidup terasa penuh ujian dibanding keberuntungan.

Meski begitu, pemilik weton tertentu dipercaya justru memiliki masa emas setelah usia 40 tahun, ketika mental sudah lebih kuat, emosi lebih stabil, dan pengalaman hidup semakin matang.

Usia kepala empat dianggap sebagai fase penting karena seseorang biasanya mulai memahami prioritas hidup, mampu mengendalikan diri, dan tidak lagi gegabah mengambil keputusan.

Dari situlah rezeki perlahan datang lebih lancar, karier mulai stabil, dan kehidupan ekonomi mengalami peningkatan yang signifikan.

Kesuksesan yang datang pun dipercaya lebih bertahan lama karena dibangun dari pengalaman dan perjuangan yang tidak sebentar.

Dilansir dari kanal Youtube Ning Kenewae, inilah sembilan weton yang dipercaya baru menikmati puncak kesuksesan setelah usia 40 tahun.

1. Senin Wage

Pemilik weton Senin Wage dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan tahan menghadapi tekanan hidup.

Mereka jarang mengeluh meskipun sering berada dalam kondisi sulit. Pada masa muda, hidup weton ini biasanya penuh perjuangan.