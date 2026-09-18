Tak Perlu Menunggu Lama, 4 Shio Ini Disebut Segera Merasakan Perubahan Nasib

JawaPos.com – Perubahan besar dalam kehidupan terkadang berawal dari sebuah kesempatan yang datang pada waktu yang tidak terduga. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, pergerakan energi dan peruntungan setiap shio dapat mengalami perubahan dari satu periode ke periode lainnya.

Ada sejumlah shio yang disebut sedang memasuki fase penuh peluang. Dalam beberapa hari mendatang, mereka dipercaya memperoleh momentum untuk mengambil langkah baru, mengejar target yang sempat tertunda, hingga membuka jalan menuju pencapaian yang selama ini diharapkan.

Dilansir dari Horoscope, terdapat empat shio yang diramalkan memiliki peruntungan positif dalam waktu dekat dan berpeluang merasakan perkembangan dalam kehidupan. Apakah shio Anda termasuk di dalamnya?

1. Shio Naga Shio Naga disebut akan merasakan dorongan energi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Semangat tersebut dapat membuat mereka kembali berani mengerjakan sesuatu yang sempat tertunda.

Rencana lama yang selama ini hanya tersimpan sebagai keinginan berpeluang mulai diwujudkan. Bahkan, usaha yang dilakukan dalam waktu dekat disebut dapat memberikan tanda-tanda hasil lebih cepat.

Periode ini juga dianggap cocok bagi Naga untuk mengambil keputusan yang selama ini dipertimbangkan. Keberanian keluar dari zona nyaman dapat membuka pengalaman dan peluang baru.

2. Shio Ular Bagi Shio Ular, beberapa hari mendatang disebut menjadi waktu untuk mendapatkan sudut pandang baru. Hal yang sebelumnya terasa sulit dipahami perlahan dapat menemukan titik terang.

Keyakinan terhadap kemampuan diri juga berpotensi meningkat. Ular yang sedang menghadapi persoalan rumit mungkin mulai menemukan alternatif penyelesaian yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Intuisi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Shio Ular. Kepekaan membaca keadaan disebut dapat membantu mereka menentukan langkah yang lebih sesuai dengan tujuan.