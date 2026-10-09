Peruntungan Shio Sabtu 10 Oktober 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Shio Tikus mungkin sudah lama memutuskan bahwa kehidupan lajang cocok untukmu.

Sementara shio Anjing menganggap memecahkan masalah itu menyenangkan.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Sabtu 10 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Anda mungkin sudah lama memutuskan bahwa kehidupan lajang cocok untukmu.

Namun bisa saja berubah pikiran ketika ada orang baru muncul.