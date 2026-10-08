Peruntungan Shio Jumat 9 Oktober 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

JawaPos.com – Besok bisa menjadi hari yang menyenangkan jika shio Kuda melihat ke tempat yang tepat.

Sementara besok bisa menjadi hari yang aktif penuh dengan pekerjaan bagi shio Babi.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Jumat 9 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Selamat bersenang-senang dengan keluar dan bersosialisasi.