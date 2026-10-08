Tak Mudah Kekurangan, 3 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Rezeki Istimewa

Ilustrasi weton paling gampang kaya dan disebut anti miskin (freepik)

JawaPos.com – Weton menjadi salah satu bagian dari tradisi Jawa yang hingga kini masih dipercaya sebagian masyarakat. Perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran tersebut kerap digunakan dalam primbon untuk menggambarkan karakter, watak, hingga gambaran peruntungan seseorang.

Dalam sejumlah penafsiran primbon, terdapat weton tertentu yang dianggap mempunyai jalan rezeki lebih terbuka. Pemiliknya dipercaya memiliki karakter yang mendukung keberhasilan, sehingga lebih mudah menemukan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.

Dilansir dari kanal YouTube JAVA ETHNIC, ada tiga weton yang disebut mempunyai peruntungan finansial kuat dan dianggap sulit mengalami kekurangan dalam hidup. Berikut daftarnya.

1. Senin Legi Senin Legi termasuk weton yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan pekerjaan dan rezeki. Dalam penafsiran primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan Tunggak Semi, yang menggambarkan sesuatu yang terus tumbuh dan kembali menghasilkan.

Pemilik Senin Legi disebut mempunyai peluang untuk bangkit dan menemukan kesempatan baru ketika menghadapi hambatan. Mereka juga dipercaya mampu mengembangkan usaha atau pekerjaan secara bertahap hingga memberikan hasil yang lebih besar.

Selain urusan materi, Senin Legi dalam kepercayaan tradisional juga sering dikaitkan dengan kemampuan menjaga diri dari pengaruh buruk. Karena itu, weton ini dianggap memiliki bekal keberuntungan yang cukup kuat dalam perjalanan hidupnya.

2. Rabu Pon Rabu Pon dipercaya berada dalam naungan Satria Wibawa, yang dalam penafsiran primbon berkaitan dengan kewibawaan, keberanian, dan kemampuan memperoleh penghormatan dari orang lain.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan sebagai sosok yang tekun dan konsisten dalam mengejar tujuan. Mereka juga dipercaya cukup pandai membaca kesempatan sehingga dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kondisi ekonomi.

Rezeki Rabu Pon dalam ramalan disebut cenderung berkembang seiring usaha yang dilakukan. Bahkan terdapat kepercayaan bahwa kekayaan yang berhasil dikumpulkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan generasi setelahnya.

3. Jumat Wage Jumat Wage menjadi weton berikutnya yang dipercaya memiliki keberuntungan dalam mencari penghasilan. Pemiliknya sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki jalan rezeki cukup terbuka dan mampu mendatangkan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya.

Dalam penafsiran primbon, weton ini dikaitkan dengan Satria Wirang. Seiring bertambahnya usia, pemilik Jumat Wage dipercaya dapat mencapai kehidupan yang semakin mapan apabila mampu mengembangkan potensi dan bekerja dengan tekun.

Tidak hanya untuk kepentingan pribadi, keberuntungan yang dimiliki Jumat Wage juga dipercaya dapat membawa kebaikan bagi keluarga. Karena itulah, weton ini kerap dianggap sebagai salah satu kombinasi kelahiran yang mempunyai peruntungan rezeki menarik.