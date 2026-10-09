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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.17 WIB

Peruntungan Shio Sabtu 10 Oktober 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi shio Monyet, berhati-hatilah agar tidak terperangkap dalam ilusi.

Sedangkan shio Kuda memiliki pandangan yang selalu positif.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Sabtu 10 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Berhati-hatilah agar tidak terperangkap dalam ilusi.

Tawaran seseorang untuk percintaan, bisnis, atau hal lainnya mungkin terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Kemungkinan besar memang begitu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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