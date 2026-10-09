Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Jumat, 9 Oktober 2026: Kurangi Kafein dan Pulihkan Energi

JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Jumat, 9 Oktober 2026, perlu dijaga dengan lebih cermat, terutama jika rutinitas yang padat mulai membuat tubuh terasa lelah.

Kebiasaan menjalani berbagai aktivitas tanpa jeda dapat menguras energi secara perlahan, sehingga Gemini perlu mengenali kapan tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Salah satu kebiasaan yang patut diperhatikan adalah konsumsi minuman berkafein, terutama bagi Gemini yang sering mengandalkan kopi atau teh untuk mengatasi rasa kantuk.

Mengonsumsi kafein secara berlebihan dapat menimbulkan efek yang kurang nyaman, seperti membuat sebagian orang merasa gelisah atau mengalami gangguan tidur.

Risiko tersebut perlu diperhatikan, khususnya ketika pikiran sedang dipenuhi tekanan atau tubuh belum mendapatkan istirahat yang cukup.

Daripada terus mengandalkan minuman berkafein untuk mempertahankan stamina, Gemini sebaiknya menata kembali jadwal kegiatan dan menyediakan waktu pemulihan yang memadai.