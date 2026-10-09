Ramalan Zodiak Gemini Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Gemini hari ini mengajak untuk lebih memperhatikan kondisi emosional dan kesehatan diri.
Pengaruh Bulan di Leo dapat membuat Gemini berusaha terlihat kuat di hadapan orang lain, meski sebenarnya ada sejumlah perasaan yang sedang dipendam.
Karena itu, jangan merasa harus selalu menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Berikan waktu untuk memahami apa yang sedang dirasakan dan jangan ragu mengambil jeda ketika tubuh maupun pikiran mulai membutuhkan istirahat.
Gemini juga disarankan mengurangi konsumsi minuman berkafein, terutama jika sedang merasa lelah atau gelisah.
Di sisi lain, urusan pekerjaan justru menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Kerja keras dan usaha yang selama ini dilakukan berpeluang mendapatkan perhatian dari atasan.
Yuk baca seperti apa ramalan lengkap Gemini pada Jumat, 9 Oktober 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.
Cinta Gemini
Dalam urusan asmara, pengaruh Bulan membuat kehidupan emosional Gemini menjadi lebih sensitif. Bagi yang masih lajang, hari ini sebaiknya digunakan untuk memahami perasaan sendiri sebelum terburu-buru mencari hubungan baru.
Belajar mencintai dan menghargai diri sendiri dapat membantu Gemini mengetahui seperti apa hubungan yang sebenarnya diinginkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022