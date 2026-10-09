Ramalan Zodiak Gemini Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Gemini hari ini mengajak untuk lebih memperhatikan kondisi emosional dan kesehatan diri.

Pengaruh Bulan di Leo dapat membuat Gemini berusaha terlihat kuat di hadapan orang lain, meski sebenarnya ada sejumlah perasaan yang sedang dipendam.

Karena itu, jangan merasa harus selalu menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Berikan waktu untuk memahami apa yang sedang dirasakan dan jangan ragu mengambil jeda ketika tubuh maupun pikiran mulai membutuhkan istirahat.

Gemini juga disarankan mengurangi konsumsi minuman berkafein, terutama jika sedang merasa lelah atau gelisah.

Di sisi lain, urusan pekerjaan justru menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Kerja keras dan usaha yang selama ini dilakukan berpeluang mendapatkan perhatian dari atasan.

Yuk baca seperti apa ramalan lengkap Gemini pada Jumat, 9 Oktober 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Gemini

Dalam urusan asmara, pengaruh Bulan membuat kehidupan emosional Gemini menjadi lebih sensitif. Bagi yang masih lajang, hari ini sebaiknya digunakan untuk memahami perasaan sendiri sebelum terburu-buru mencari hubungan baru.