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Leni Setya Wati
Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.55 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) l

JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus hari ini mengingatkan pentingnya menjaga ucapan dan mengatur energi dengan baik.

Pengaruh Bulan di Leo membuat Taurus perlu lebih berhati-hati ketika berkomunikasi agar perkataan tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan orang lain.

Dalam menjalani aktivitas, Taurus juga sebaiknya tidak memaksakan tubuh, terutama ketika berolahraga. Jika tubuh sudah terasa lelah, beristirahat menjadi pilihan yang lebih bijak daripada mengejar target secara berlebihan.

Dalam urusan asmara, Taurus lajang tampaknya sedang lebih terbuka terhadap percintaan. Pikiran dapat dipenuhi keinginan untuk menggoda atau mengenal seseorang yang menarik.

Sementara itu, dari sisi keuangan, hari ini menjadi waktu yang tepat untuk kembali melihat anggaran dan memperbaiki cara mengatur pengeluaran.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan Taurus pada hari Jumat, 9 Oktober 2026.

Cinta Taurus

Taurus yang sudah memiliki pasangan disarankan memberikan perhatian dan kasih sayang lebih banyak hari ini.

Hal sederhana seperti memasak makanan kesukaan pasangan, menemani berbicara, atau memberikan perhatian kecil dapat membuat hubungan terasa lebih hangat.

Editor: Hanny Suwindari
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