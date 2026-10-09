Ramalan Zodiak Taurus Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus hari ini mengingatkan pentingnya menjaga ucapan dan mengatur energi dengan baik.
Pengaruh Bulan di Leo membuat Taurus perlu lebih berhati-hati ketika berkomunikasi agar perkataan tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan orang lain.
Dalam menjalani aktivitas, Taurus juga sebaiknya tidak memaksakan tubuh, terutama ketika berolahraga. Jika tubuh sudah terasa lelah, beristirahat menjadi pilihan yang lebih bijak daripada mengejar target secara berlebihan.
Dalam urusan asmara, Taurus lajang tampaknya sedang lebih terbuka terhadap percintaan. Pikiran dapat dipenuhi keinginan untuk menggoda atau mengenal seseorang yang menarik.
Sementara itu, dari sisi keuangan, hari ini menjadi waktu yang tepat untuk kembali melihat anggaran dan memperbaiki cara mengatur pengeluaran.
Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan Taurus pada hari Jumat, 9 Oktober 2026.
Cinta Taurus
Taurus yang sudah memiliki pasangan disarankan memberikan perhatian dan kasih sayang lebih banyak hari ini.
Hal sederhana seperti memasak makanan kesukaan pasangan, menemani berbicara, atau memberikan perhatian kecil dapat membuat hubungan terasa lebih hangat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022