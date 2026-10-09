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Leni Setya Wati
Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.51 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Cancer hari ini membawa sejumlah pesan penting terkait hubungan, keuangan, pekerjaan, dan kesehatan.

Transit Bulan melalui Virgo membuat Cancer cenderung membutuhkan suasana yang lebih tenang dan nyaman bersama orang terdekat.

Menghabiskan waktu berdua dengan seseorang yang dipercaya dapat membantu Cancer merasa lebih rileks.

Namun, kehidupan asmara mungkin sedikit diwarnai persoalan komunikasi. Cancer yang sedang menjalin hubungan bisa merasa kurang didengarkan oleh pasangan.

Di sisi lain, pekerjaan justru menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sementara itu, kondisi kesehatan perlu mendapatkan perhatian, terutama jika Cancer mengalami keluhan pada gigi.

Jangan mengabaikan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang terus berlanjut. Berikut ramalan Cancer selengkapnya dilansir dari Astrotalk.

Cinta Cancer

Cancer yang masih lajang disarankan menggunakan waktu hari ini untuk lebih memahami perasaan sendiri.

Pengaruh Bulan dapat membuat emosi terasa lebih kuat sehingga tidak ada salahnya mengambil waktu untuk introspeksi dan belajar mencintai diri sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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