Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.57 WIB

Ramalan Zodiak Aries Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aries hari ini membawa energi yang cukup positif dalam berbagai aspek kehidupan.

Transit Bulan di Virgo mendorong Aries untuk lebih aktif, menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat, sekaligus memperhatikan kebiasaan sehari-hari.

Menghabiskan waktu bersama teman dapat menjadi pilihan yang menyenangkan sekaligus membantu menjaga suasana hati.

Aries juga disarankan untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan duduk atau berada dalam rutinitas yang sama. Aktivitas fisik ringan bisa membuat tubuh terasa lebih segar.

Dalam hubungan asmara, Aries yang sudah memiliki pasangan cenderung merasakan kenyamanan dan ketenangan. Sementara itu, Aries lajang berpeluang tertarik kepada seseorang yang memiliki zodiak Gemini.

Dari sisi finansial, kondisi terlihat bergerak ke arah yang lebih baik selama Aries tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Mari simak ramalan zodiak Aries selengkapnya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Aries

Aries yang sedang menjalin hubungan diprediksi merasa lebih nyaman dan percaya diri hari ini. Pengaruh Mars membuat keberanian dalam mengungkapkan perasaan semakin kuat.

Meski demikian, rasa percaya diri tersebut sebaiknya tidak berubah menjadi sikap ceroboh atau terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Memberikan perhatian lebih kepada pasangan dapat membuat hubungan semakin hangat. Luangkan waktu untuk berbicara, menikmati kegiatan bersama, atau sekadar menemani pasangan tanpa terganggu kesibukan lainnya.

Bagi Aries yang masih lajang, sosok berzodiak Gemini mungkin menarik perhatian. Hubungan tersebut dapat bermula dari percakapan sederhana yang kemudian berkembang menjadi ketertarikan.

Dalam tradisi astrologi yang menjadi sumber ramalan ini, Aries juga disarankan mempersembahkan sindoor kepada Dewa Hanuman pada hari Selasa sebagai bagian dari praktik spiritual.

Keuangan Aries

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.55 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.53 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.51 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore