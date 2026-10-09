Ramalan Zodiak Aries Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aries hari ini membawa energi yang cukup positif dalam berbagai aspek kehidupan.

Transit Bulan di Virgo mendorong Aries untuk lebih aktif, menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat, sekaligus memperhatikan kebiasaan sehari-hari.

Menghabiskan waktu bersama teman dapat menjadi pilihan yang menyenangkan sekaligus membantu menjaga suasana hati.

Aries juga disarankan untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan duduk atau berada dalam rutinitas yang sama. Aktivitas fisik ringan bisa membuat tubuh terasa lebih segar.

Dalam hubungan asmara, Aries yang sudah memiliki pasangan cenderung merasakan kenyamanan dan ketenangan. Sementara itu, Aries lajang berpeluang tertarik kepada seseorang yang memiliki zodiak Gemini.

Dari sisi finansial, kondisi terlihat bergerak ke arah yang lebih baik selama Aries tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Mari simak ramalan zodiak Aries selengkapnya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Aries

Aries yang sedang menjalin hubungan diprediksi merasa lebih nyaman dan percaya diri hari ini. Pengaruh Mars membuat keberanian dalam mengungkapkan perasaan semakin kuat.

Meski demikian, rasa percaya diri tersebut sebaiknya tidak berubah menjadi sikap ceroboh atau terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Memberikan perhatian lebih kepada pasangan dapat membuat hubungan semakin hangat. Luangkan waktu untuk berbicara, menikmati kegiatan bersama, atau sekadar menemani pasangan tanpa terganggu kesibukan lainnya.

Bagi Aries yang masih lajang, sosok berzodiak Gemini mungkin menarik perhatian. Hubungan tersebut dapat bermula dari percakapan sederhana yang kemudian berkembang menjadi ketertarikan.

Dalam tradisi astrologi yang menjadi sumber ramalan ini, Aries juga disarankan mempersembahkan sindoor kepada Dewa Hanuman pada hari Selasa sebagai bagian dari praktik spiritual.