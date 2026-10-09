Ramalan Keuangan Zodiak Leo Jumat, 9 Oktober 2026: Jaga Uang dan Pertimbangkan Pinjaman

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Kondisi keuangan Leo pada Jumat, 9 Oktober 2026 diperkirakan berjalan cukup stabil, meskipun beberapa pengeluaran tambahan mungkin membutuhkan perhatian lebih.
Leo berpotensi menghadapi kebutuhan yang sebelumnya belum masuk dalam perencanaan anggaran.
Situasi ini tidak harus menjadi masalah besar selama Leo mampu mengendalikan keinginan dan mendahulukan kebutuhan yang benar-benar penting.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan Leo adalah ketika seseorang datang untuk meminjam uang.
Permintaan tersebut mungkin membuat Leo berada dalam posisi sulit, terutama jika orang yang meminta bantuan memiliki persoalan yang menggugah rasa iba.
Keinginan untuk membantu memang patut dihargai, tetapi Leo tetap perlu mempertimbangkan kondisi keuangan pribadi sebelum mengambil keputusan.
Jangan merasa wajib memberikan pinjaman hanya karena khawatir dianggap tidak peduli atau tidak mau menolong.
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Jawa Pos
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