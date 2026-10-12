Ramalan Zodiak Scorpio 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, kepercayaan adalah tema utama bagi zodiak Scorpio. Cobalah mengidentifikasi mengapa Scorpio ragu untuk mempercayai orang-orang yang dicintai.
Jika tetap waspada di sekitar atau memperlakukan mereka dengan curiga, maka hari ini adalah hari untuk memahami alasannya. Scorpio mungkin menyadari bahwa hal itu murni karena rasa tidak aman dari diri sendiri.
Jika orang yang Scorpio cintai tampak sedang dalam suasana hati yang buruk, sebaiknya hindari mereka. Inilah saatnya untuk mengambil jalan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Senin, 12 Oktober 2026.
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Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak Scorpio sebaiknya tidak lengah agar tidak terjadi konflik dalam hubungan dan jangan lupa untuk memanjakan pasangan. Terkait karir, luangkan waktu dan upaya untuk mengembangkan serta menjaga hubungan baik dengan orang lain.
Sementara itu, Scorpio dalam kondisi prima dan memiliki banyak energi untuk berolahraga. Pada ranah keuangan, Scorpio akan mendapatkan beberapa kejutan finansial yang tak terduga dan menguntungkan.
Cinta Scorpio
Hari ini, tidak ada masalah besar yang akan terjadi. Jangan sampai lengah dan waspadalah terhadap konsekuensinya. Jangan lupa untuk memanjakan pasangan, bahkan ketika Scorpio berharap dia melakukan hal yang sama terlebih dahulu.
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Jawa Pos
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