Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Jumat, 9 Oktober 2026 | 06.07 WIB

Rezekinya Disebut Tak Pernah Seret, 7 Weton Ini Diprediksi Hidup Serba Berkecukupan

seseorang yang hartanya mulai berbaris./Freepik/drobotdean

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, watak, hingga gambaran perjalanan hidup seseorang. Weton sendiri merupakan perpaduan antara hari dalam kalender Masehi dan pasaran Jawa.

Berdasarkan penafsiran primbon, beberapa kombinasi weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung kesuksesan, terutama dalam hal pekerjaan, usaha, serta pengelolaan rezeki. Mereka diyakini mempunyai ketekunan, keberanian, dan kemampuan melihat kesempatan yang dapat membawa kehidupan menuju kemapanan.

Dilansir dari YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam kepercayaan primbon Jawa disebut memiliki peruntungan finansial kuat dan berpeluang mencapai kesuksesan sejak usia relatif muda. Berikut daftarnya.

1. Jumat Legi

Jumat Legi dipercaya memiliki karakter yang kuat dan berwibawa. Pemilik weton ini disebut mampu membangun kepercayaan dengan mudah sehingga cocok berada dalam lingkungan yang membutuhkan kemampuan memimpin dan berkomunikasi.

Mereka juga dipercaya cukup jeli ketika melihat peluang. Keberanian mengambil keputusan serta kemampuan bernegosiasi menjadi modal yang dianggap dapat mendukung perjalanan karier maupun bisnis.

Dalam ramalan primbon, sifat-sifat tersebut membuat Jumat Legi disebut berpeluang mencapai kemapanan finansial lebih cepat apabila mampu mengembangkan potensinya dengan baik.

2. Rabu Wage

Orang yang lahir pada Rabu Wage dipercaya mempunyai intuisi yang kuat ketika berhadapan dengan berbagai pilihan. Mereka disebut mampu membaca keadaan sebelum menentukan langkah, terutama dalam urusan pekerjaan dan usaha.

Jika mengalami kegagalan, pemilik weton ini dipercaya tidak mudah menyerah. Mereka cenderung mencari alternatif baru dan mencoba kembali dengan strategi yang berbeda.

Kegigihan tersebut dalam penafsiran primbon dianggap sebagai salah satu alasan Rabu Wage disebut memiliki peluang untuk membangun kondisi ekonomi yang semakin kuat sejak usia muda.

3. Minggu Pon

Minggu Pon kerap digambarkan sebagai pribadi yang mandiri dan memiliki semangat kerja tinggi. Mereka dipercaya tidak mudah bergantung kepada orang lain ketika mengejar tujuan.

Pemilik weton ini juga disebut mempunyai ketekunan dalam membangun sesuatu dari bawah. Proses yang panjang tidak dianggap sebagai alasan untuk berhenti selama masih ada peluang untuk berkembang.

Menurut ramalan yang beredar, kombinasi kerja keras dan keberuntungan tersebut membuat Minggu Pon disebut memiliki peluang memperoleh rezeki dari berbagai jalan, termasuk sumber yang sebelumnya tidak diperkirakan.

4. Kamis Pahing

Kamis Pahing disebut sebagai salah satu weton yang memiliki daya tarik dan kewibawaan cukup kuat. Dalam kepercayaan primbon, pemiliknya dipercaya mudah memperoleh simpati serta membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bak Magnet Uang, 10 Weton Ini Dipercaya Mudah Menarik Peluang dan Kemakmuran - Image
Zodiak

Bak Magnet Uang, 10 Weton Ini Dipercaya Mudah Menarik Peluang dan Kemakmuran

Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.09 WIB

Kerja Keras Berbuah Manis, 6 Weton Ini Konon Bakal Naik Kelas dalam Urusan Rezeki - Image
Zodiak

Kerja Keras Berbuah Manis, 6 Weton Ini Konon Bakal Naik Kelas dalam Urusan Rezeki

Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.03 WIB

Punya Aura Menyejukkan, 7 Weton Ini Konon Jadi Sumber Energi Positif bagi Banyak Orang - Image
Zodiak

Punya Aura Menyejukkan, 7 Weton Ini Konon Jadi Sumber Energi Positif bagi Banyak Orang

Jumat, 9 Oktober 2026 | 04.49 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore