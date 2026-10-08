Rezekinya Disebut Tak Pernah Seret, 7 Weton Ini Diprediksi Hidup Serba Berkecukupan

seseorang yang hartanya mulai berbaris./Freepik/drobotdean

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, watak, hingga gambaran perjalanan hidup seseorang. Weton sendiri merupakan perpaduan antara hari dalam kalender Masehi dan pasaran Jawa.

Berdasarkan penafsiran primbon, beberapa kombinasi weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung kesuksesan, terutama dalam hal pekerjaan, usaha, serta pengelolaan rezeki. Mereka diyakini mempunyai ketekunan, keberanian, dan kemampuan melihat kesempatan yang dapat membawa kehidupan menuju kemapanan.

Dilansir dari YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam kepercayaan primbon Jawa disebut memiliki peruntungan finansial kuat dan berpeluang mencapai kesuksesan sejak usia relatif muda. Berikut daftarnya.

1. Jumat Legi Jumat Legi dipercaya memiliki karakter yang kuat dan berwibawa. Pemilik weton ini disebut mampu membangun kepercayaan dengan mudah sehingga cocok berada dalam lingkungan yang membutuhkan kemampuan memimpin dan berkomunikasi.

Mereka juga dipercaya cukup jeli ketika melihat peluang. Keberanian mengambil keputusan serta kemampuan bernegosiasi menjadi modal yang dianggap dapat mendukung perjalanan karier maupun bisnis.

Dalam ramalan primbon, sifat-sifat tersebut membuat Jumat Legi disebut berpeluang mencapai kemapanan finansial lebih cepat apabila mampu mengembangkan potensinya dengan baik.

2. Rabu Wage Orang yang lahir pada Rabu Wage dipercaya mempunyai intuisi yang kuat ketika berhadapan dengan berbagai pilihan. Mereka disebut mampu membaca keadaan sebelum menentukan langkah, terutama dalam urusan pekerjaan dan usaha.

Jika mengalami kegagalan, pemilik weton ini dipercaya tidak mudah menyerah. Mereka cenderung mencari alternatif baru dan mencoba kembali dengan strategi yang berbeda.

Kegigihan tersebut dalam penafsiran primbon dianggap sebagai salah satu alasan Rabu Wage disebut memiliki peluang untuk membangun kondisi ekonomi yang semakin kuat sejak usia muda.

3. Minggu Pon Minggu Pon kerap digambarkan sebagai pribadi yang mandiri dan memiliki semangat kerja tinggi. Mereka dipercaya tidak mudah bergantung kepada orang lain ketika mengejar tujuan.

Pemilik weton ini juga disebut mempunyai ketekunan dalam membangun sesuatu dari bawah. Proses yang panjang tidak dianggap sebagai alasan untuk berhenti selama masih ada peluang untuk berkembang.

Menurut ramalan yang beredar, kombinasi kerja keras dan keberuntungan tersebut membuat Minggu Pon disebut memiliki peluang memperoleh rezeki dari berbagai jalan, termasuk sumber yang sebelumnya tidak diperkirakan.