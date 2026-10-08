Rezeki Berlimpah Menanti! 10 Tanggal Lahir Ini Disebut Punya Energi Khusus Eyang Semar

Ilustrasi tanggal lahir kesayangan eyang sekar yang diramal akan kaya raya di tahun ini (freepik)

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, tanggal kelahiran sering kali dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peluang datangnya rezeki. Kepercayaan tersebut salah satunya tercermin dalam berbagai ramalan primbon yang masih menjadi bagian dari tradisi masyarakat hingga saat ini.

Sosok Eyang Semar juga kerap muncul dalam berbagai kisah dan kepercayaan spiritual Jawa. Dalam ramalan tertentu, terdapat sejumlah tanggal kelahiran yang dianggap memiliki energi keberuntungan dan berpeluang memperoleh kemudahan dalam urusan kehidupan maupun finansial.

Dilansir dari channel YouTube Kamus Angka Lahir, ada beberapa kelompok tanggal lahir yang disebut memiliki peluang meraih kesuksesan serta kemakmuran. Berikut tiga di antaranya:

1. Tanggal 7, 17, dan 27 Mereka yang lahir pada tanggal 7, 17, atau 27 disebut mempunyai karakter yang cukup kuat dan terkadang sulit mengubah pendirian. Namun, seiring bertambahnya usia, sifat tersebut diyakini dapat berkembang menjadi keteguhan sekaligus kecerdasan dalam mengambil keputusan.

Menurut ramalan tersebut, tahun ini menjadi periode yang cukup menjanjikan bagi kelompok tanggal ini. Peluang menuju kesuksesan dan kondisi finansial yang lebih baik disebut semakin terbuka.

Meski begitu, mereka disarankan tetap mampu mengendalikan keinginan dan tidak terlalu mengejar kekayaan secara berlebihan. Sikap bijaksana dalam menggunakan rezeki dipercaya dapat membantu mempertahankan kemapanan yang diperoleh.

2. Tanggal 1, 11, 21, dan 31 Pemilik tanggal lahir 1, 11, 21, dan 31 dikenal sebagai pribadi yang mandiri serta memiliki pendirian kuat. Mereka cenderung realistis ketika menghadapi persoalan dan terbiasa mencari jalan keluar dengan kemampuan sendiri.

Dalam ramalan ini, peluang keberuntungan disebut semakin terasa bagi mereka yang telah memasuki usia sekitar 30 tahun. Tekad, kemandirian, dan keberanian mengambil keputusan menjadi sejumlah karakter yang dianggap mendukung perjalanan mereka menuju kesuksesan.

Jika mampu memanfaatkan kesempatan yang muncul, kelompok tanggal lahir ini dipercaya dapat mengalami peningkatan dalam kehidupan, termasuk dari sisi finansial.

3. Tanggal 8, 18, dan 28 Orang yang lahir pada tanggal 8, 18, atau 28 disebut memiliki kreativitas tinggi dan produktivitas yang cukup kuat. Mereka juga dikenal mempunyai pola pikir luas sehingga tidak mudah menyerah ketika menghadapi suatu persoalan.

Kemampuan mencari alternatif dan menemukan solusi menjadi salah satu kelebihan yang dapat membantu mereka mengejar tujuan. Tahun ini disebut sebagai periode yang berpotensi membawa perubahan positif apabila mereka mampu menjaga fokus dan konsisten menjalankan rencana.