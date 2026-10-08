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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.58 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Kamis, 8 Oktober 2026: Utamakan Istirahat dan Kebugaran

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Kamis, 8 Oktober 2026 perlu diperhatikan melalui keseimbangan antara aktivitas, waktu istirahat, dan kebiasaan sehari-hari.

Banyaknya hal yang ingin diselesaikan dapat membuat Cancer terus bergerak tanpa menyadari bahwa tubuh mulai membutuhkan jeda.

Jangan menunggu sampai kelelahan terasa berat untuk memberikan kesempatan kepada tubuh memulihkan tenaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Cancer pada Kamis, 8 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Tidur yang cukup menjadi salah satu hal yang sebaiknya tidak dikorbankan meskipun pekerjaan sedang padat.

Waktu tidur yang teratur dapat membantu tubuh terasa lebih segar sekaligus menjaga suasana hati agar tetap stabil ketika menghadapi berbagai kegiatan.

Selain istirahat, Cancer juga perlu lebih selektif dalam memperhatikan makanan dan minuman yang masuk ke tubuh.

Ketika energi mulai menurun, jangan hanya mengandalkan makanan atau minuman yang memberikan rasa segar sesaat.

Editor: Novia Tri Astuti
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