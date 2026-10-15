Empat Cara Menjaga Kesehatan Metabolik secara Efektif 

JawaPos.com - Menjaga kesehatan metabolik tidak cukup hanya dengan mengontrol berat badan.

Pola makan seimbang, kestabilan gula darah, kesehatan usus, serta kualitas tidur dan pengelolaan stres turut berperan dalam menjaga fungsi metabolisme tubuh.

Nutrition Education and Training Lead Asia Pacific Herbalife Dr. Vipada Sae-Lao menjelaskan, kesehatan metabolik berkaitan dengan kemampuan tubuh mengubah makanan menjadi energi secara efisien.

Kondisi ini juga mencakup pengaturan kadar gula darah, lemak darah, tekanan darah, dan berat badan, serta pengendalian peradangan.

“Di Asia, kondisi kardiometabolik yang memengaruhi kesehatan jantung dan metabolisme terus meningkat. Hal ini karena masyarakat Asia cenderung memiliki risiko metabolik pada indeks massa tubuh yang lebih rendah dibandingkan masyarakat di negara-negara Barat,” ujar Dr. Sae-Lao, Kamis (15/10).

Ia menerangkan, perubahan pola makan, gaya hidup perkotaan, dan minimnya aktivitas fisik membuat masyarakat perlu lebih memperhatikan kesehatan metabolik sejak dini. Pola makan seimbang dan kebiasaan hidup sehat yang konsisten menjadi bagian penting dari upaya tersebut.