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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 15 Oktober 2026 | 18.47 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Kamis, 15 Oktober 2026: Jaga Stamina di Tengah Kesibukan

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Kamis, 15 Oktober 2026, diperkirakan berada dalam kondisi yang cukup baik, tetapi kebugaran tubuh tetap perlu dijaga melalui kebiasaan sehari-hari yang lebih teratur.

Padatnya aktivitas dan dorongan untuk menuntaskan berbagai tanggung jawab bisa membuat Aries terlalu fokus pada pekerjaan hingga melupakan kebutuhan dasar tubuh.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aries sebaiknya mulai memperhatikan kembali pola makan, asupan cairan, dan waktu istirahat agar tubuh tetap memiliki energi untuk menjalani kegiatan sepanjang hari.

Jangan sampai keinginan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat membuat waktu makan tertunda atau kebutuhan minum air putih terabaikan.

Jika aktivitas terasa semakin padat, sisihkan beberapa menit untuk beristirahat sebelum kembali melanjutkan pekerjaan.

Kebiasaan sederhana seperti berjalan kaki, melakukan peregangan, atau menggerakkan tubuh setelah duduk terlalu lama dapat membantu mengurangi rasa kaku akibat aktivitas yang minim gerakan.

Aries yang terbiasa bekerja dengan ritme cepat juga perlu memahami bahwa tidak semua urusan harus diselesaikan dalam satu waktu.

Editor: Novia Tri Astuti
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