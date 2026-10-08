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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.45 WIB

4 Zodiak Ini Gemar Mencoba Hobi Baru, Gemar Mencoba Aktivitas Unik dan Tidak Biasa

Ilustrasi lego. (Magnific) - Image

Ilustrasi lego. (Magnific)

JawaPos.com - Empat zodiak berikut gemar mencoba hobi baru yang tidak biasa.

Mereka memiliki antuas dan rasa ingin tahu yang tinggi. Hobi baru dan berbagai aktivitas tidak biasa dapat membuat mereka merasa tertantang, sehingga mereka mampu mengembangkan skill dan keterampilan baru yang mengesankan

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman timesofindia.i pada (8/10) berikut empat zodiak yang suka mencoba hobi baru. 

Aries merupakan zodiak yang gemar mencari tantangan dan selalu bersemangat mencoba hal baru. Mereka menekuni hobi dengan antusias dan kompetitif. Aries mampu menguasai berbagai hobi dengan cepat.

Gemini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemungkinan mereka memiliki hobi berbagai hal termasuk coding. Gemini mengeksplorasi berbagai minat baru dan sering menjalani beberapa hobi sekaligus.

Sagittarius memiliki dorongan kuat untuk melakukan eksplorasi. Mereka selalu terbuka untuk mencoba sesuatu yang baru,seperti belajar bahasa asing sampai olahraga ekstrem. Sagittarius menyukai hobi yang dapat menghadirkan rasa keseruan di setiap pengalamannya.

Aquarius menyukai hobi yang tidak biasa. Mereka tertarik pada aktivitas robotika, mencoba resep baru, serta hidroponik. Mereka sangat suka mencoba hobi baru yang unik untuk dieksplorasi. 

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Editor: Novia Tri Astuti
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