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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 9 Oktober 2026 | 04.11 WIB

4 Zodiak Ini Selalu Membuat Rencana, Jago Menata Setiap Aktivitas agar Lebih Teratur

Ilustrasi menyusun rencana. (Magnific) - Image

Ilustrasi menyusun rencana. (Magnific)

JawaPos.com - Empat zodiak ini ahli menyusun rencana. Mereka memiliki dorongan untuk menentukan setiap langkah dengan lebih tertata.

Aktivitas mereka dalam membuat rencana adalah kombinasi dari sifat mereka yang sabar, terampil, dan memiliki tujuan.

Tidak heran jika mereka dapat menjadi sosok yang dapat diandalkan untuk menyusun agenda pada acara tertentu. Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (8/10) berikut empat zodiak yang ahli dalam membuat rencana. 

Capricorn dapat dipercaya untuk membimbing orang lain. Mereka secara alami mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Capricorn mampu menyusun rencana, mengerjakan sampai selesai, dan mendapatkan kepuasan saat melihat rencana yang mereka susun menjadi lebih lancar.

Taurus membutuhkan sesuatu yang dapat dinantikan di masa depan. Taurus akan berusaha memastikan setiap detail dapat berjalan dengan baik. Mereka merasa senang karena memiliki planner yang tertata.

Scorpio menjalankan berbagai rencana dalam skala bear. Keinginan mereka untuk membuat rencana berkaitan dengan kebutuhan untuk mengendalikan keadaan. Scorpio merupakan sosok yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan.

Cancer pandai mengatur berbagai acara. Mereka secara khusus menjadi zodiak yang dikenal memiliki kemampuan perencanaan dan organisasi yang baik. Mereka merasa paling bahagia saat sedang membuat berbagai rencana.

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Editor: Novia Tri Astuti
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