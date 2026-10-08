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Aulia Rahmi
Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.40 WIB

4 Shio Berpeluang Mendapat Rezeki Miliaran pada Oktober 2026, Simak Apakah Shio Anda Salah Satunya?

Ilustrasi Shio (magnific) - Image

Ilustrasi Shio (magnific)

JawaPos.com - Oktober 2026 dapat menjadi periode yang menarik bagi sejumlah pemilik shio yang sedang menantikan perubahan dalam kehidupan finansial.

Berdasarkan pembacaan tarot yang menjadi dasar ramalan kali ini, terdapat empat shio yang disebut memiliki peluang memperoleh rezeki dalam jumlah besar, bahkan mencapai miliaran rupiah.

Rezeki miliaran tentu bukan sesuatu yang setiap hari datang begitu saja.

Dalam kehidupan nyata, kondisi finansial seseorang dapat berubah melalui berbagai jalan, mulai dari perkembangan usaha, peningkatan karier, transaksi bisnis, bonus, komisi, hingga aset atau warisan.

Karena itu, gambaran rezeki dalam ramalan ini dapat dimaknai sebagai simbol datangnya peluang finansial yang lebih besar.

4 shio yang paling menonjol dalam pembacaan tersebut adalah Shio Tikus, Shio Naga, Shio Kelinci, dan Shio Babi dilansir dari YouTube cs geteda.

Menariknya, masing-masing shio memiliki karakter dan gambaran jalur rezeki yang berbeda.

Ada yang dikaitkan dengan kreativitas, kerja keras, bisnis, relasi, hingga transaksi bernilai tinggi.

Lantas, apakah shio Anda termasuk di dalamnya? Simak pembahasan berikut untuk mengetahui gambaran rezeki masing-masing shio pada Oktober 2026 dan peluang seperti apa yang mungkin muncul.

1. Shio Tikus

Shio Tikus menjadi salah satu yang disebut memiliki peluang mendapatkan rezeki miliaran pada Oktober 2026.

Dalam gambaran kartu tarot, pemilik shio ini dikaitkan dengan karakter kreatif, bijaksana, romantis, setia, serta memiliki kemampuan berpikir yang kuat.

Mereka cenderung lebih mengandalkan ide, strategi, dan kemampuan intelektual dalam menyelesaikan pekerjaan.

Karakter tersebut membuat peluang finansial Shio Tikus dalam ramalan kali ini berkaitan erat dengan kreativitas dan kemampuan menghasilkan gagasan bernilai.

Ide yang selama ini hanya tersimpan di kepala dapat menjadi sumber penghasilan apabila diwujudkan dengan perencanaan yang matang.

Editor: Novia Tri Astuti
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