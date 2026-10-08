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Muhammad Rais Raya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.37 WIB

3 Zodiak yang Bakal Rasakan Hoki di Oktober 2026, Akhir Bulan Tak Lagi Susah Nggak Punya Duit

Zodiak yang diramalkan bakal rasakan hoki di Oktober 2026 saat akhir bulan tak lagi dijalani dengan susah tidak punya duit. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan bakal rasakan hoki di Oktober 2026 saat akhir bulan tak lagi dijalani dengan susah tidak punya duit. (dok: magnific)

JawaPos.com - Keberuntungan memanglah bisa menghampiri siapa saja, termasuk orang yang bernasib malang.

Sekalipun menjalani hidup yang susah, tidak serta merta hoki akan meninggalkan hingga tidak ada lagi hal indah yang datang.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri beberapa orang diprediksi akan memperoleh keberkahan yang bisa menjauhkan dari berbagai kesulitan. 

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal rasakan hoki di Oktober 2026 saat akhir bulan tak lagi dijalani dengan susah tidak punya duit.

1. Zodiak Virgo

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak virgo diramalkan akan mendapatkan hoki dalam waktu dekat ini.

Astrolog meyakini, di akhir bulan Oktober 2026 ini mereka akan menjalani hidupnya dengan lebih nyaman jauh dari rasa khawatir.

Mereka dimungkinkan mendapatkan rezeki tak terduga yang kehadirannya pun tidak bisa diprediksi dari mana datangnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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