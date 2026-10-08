Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 8 Oktober 2026: Jaga Tubuh Tetap Aktif

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Pisces pada Kamis, 8 Oktober 2026 cukup mendukung untuk menjalani aktivitas yang membuat tubuh bergerak lebih banyak.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Kamis, 8 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Aktivitas fisik dan kegiatan di luar ruangan dapat menjadi pilihan untuk membantu menjaga kebugaran sekaligus memberikan suasana yang lebih menyegarkan bagi pikiran.
Pisces tidak perlu memaksakan diri melakukan olahraga dengan intensitas tinggi untuk mendapatkan manfaatnya.
Berjalan santai, bersepeda ringan, melakukan peregangan, atau sekadar menikmati udara di ruang terbuka sudah cukup untuk membuat tubuh lebih aktif.
Selain menjaga kebugaran, Pisces juga perlu memperhatikan kondisi emosional agar pikiran tidak terlalu terbebani oleh berbagai persoalan.
Kebutuhan tidur yang cukup, waktu istirahat yang teratur, serta perhatian terhadap kondisi kaki dan daya tahan tubuh juga sebaiknya tidak diabaikan.
Pisces yang mudah terbawa oleh suasana di sekitarnya perlu memberikan ruang bagi diri sendiri untuk menenangkan pikiran.
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Jawa Pos
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