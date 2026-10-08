8 Weton Balungan Sugih yang Dipercaya Punya Peruntungan Finansial Kuat Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk melihat karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan perjalanan rezeki dan peruntungan dalam kehidupan.

Salah satu istilah yang dikenal dalam ramalan Primbon Jawa adalah “balungan sugih”. Istilah tersebut secara umum menggambarkan seseorang yang dipercaya memiliki dasar kehidupan yang kuat dalam urusan kemakmuran.

Orang yang disebut memiliki balungan sugih dipercaya mempunyai jalan rezeki yang relatif baik. Kekayaan dalam tafsir tersebut juga tidak selalu berarti harta yang datang secara instan, tetapi dapat berupa kemampuan mengelola penghasilan, mendapatkan peluang, serta membangun kehidupan yang semakin mapan.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat delapan weton yang disebut memiliki karakter balungan sugih dan dipercaya mempunyai peruntungan finansial yang kuat menurut Primbon Jawa.

Berikut daftarnya:

1. Senin Legi Senin Legi memiliki jumlah neptu 9, yang berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Legi sebesar 5.

Pemilik weton ini dalam ramalan Primbon Jawa sering digambarkan sebagai pribadi yang tenang, bijaksana, dan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Sifat tersebut dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan, baik dalam pekerjaan maupun usaha. Senin Legi juga disebut memiliki kemampuan membangun hubungan yang harmonis sehingga lebih mudah memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar.

Peruntungan finansial mereka dipercaya berkembang melalui proses yang bertahap. Dengan kemampuan menjaga kepercayaan dan mengelola peluang, kehidupan Senin Legi disebut berpotensi semakin mapan seiring bertambahnya usia.