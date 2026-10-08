Tak Punya Warisan Bukan Masalah, 6 Weton Ini Diprediksi Mampu Meraih Kekayaan dari Nol

Ilustrasi Weton Sultan (freepik)

JawaPos.com – Kesuksesan tidak selalu datang kepada mereka yang sejak lahir sudah memiliki kehidupan serba berkecukupan. Ada orang yang harus melewati berbagai kesulitan, bekerja dari bawah, hingga akhirnya mampu membangun kehidupan yang jauh lebih mapan.

Dalam tradisi Jawa, perjalanan hidup seperti itu kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Setiap weton dipercaya mempunyai karakter dan jalan rezeki yang berbeda. Ada yang disebut memiliki peruntungan kuat sejak muda, sementara lainnya dipercaya baru merasakan kemapanan setelah melewati berbagai ujian kehidupan.

Beberapa weton bahkan dipercaya mampu mencapai keberhasilan meski harus memulai semuanya dari nol. Mereka digambarkan memiliki karakter pekerja keras, pandai membaca peluang, mampu menjaga kepercayaan, serta tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan.

Dikutip dari kanal YouTube Mbah Mul, terdapat enam weton yang disebut memiliki peluang untuk meraih kesuksesan besar meski tidak mengandalkan warisan. Berikut daftarnya:

1. Sabtu Legi Sabtu Legi dalam ramalan Primbon Jawa digambarkan sebagai sosok yang harus melewati perjalanan hidup cukup panjang sebelum menikmati hasil perjuangannya.

Mereka dipercaya memiliki kesabaran dan daya tahan yang kuat ketika menghadapi kesulitan. Tidak sedikit yang digambarkan bersedia memulai pekerjaan dari posisi paling bawah demi mendapatkan pengalaman dan penghasilan.

Perjalanan finansial Sabtu Legi disebut cenderung bertahap. Namun, kemampuan hidup sederhana dan mengelola penghasilan dengan hati-hati dipercaya menjadi modal penting untuk membangun kehidupan yang lebih stabil.

Karena tidak terbiasa mengandalkan kemewahan sejak awal, mereka dianggap mampu menghargai setiap hasil kerja dan mengembangkan apa yang sudah dimiliki secara perlahan.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing dikenal dalam ramalan weton sebagai pribadi yang pandai melihat kesempatan. Peluang kecil yang dilewatkan orang lain justru dapat menjadi sesuatu yang bernilai bagi mereka.

Kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan juga disebut menjadi salah satu keunggulan Rabu Pahing. Ketika mendapatkan kepercayaan dari orang lain, peluang tersebut dipercaya dapat berkembang menjadi kerja sama atau usaha yang lebih besar.

Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika rencana pertama mengalami kegagalan. Alih-alih berhenti, Rabu Pahing dipercaya akan mencari alternatif lain hingga menemukan jalan yang lebih sesuai.

Karakter tersebut membuat weton ini kerap dikaitkan dengan perjalanan sukses yang dibangun melalui keberanian dan kemampuan membaca peluang.