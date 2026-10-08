Rezeki Mengalir Deras! 6 Shio Ini Diprediksi Menikmati Keberuntungan Finansial

seseorang yang kekayaannya tak berkurang./Freepik/vgstockstudio

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda. Pada periode tertentu, beberapa shio bahkan diyakini memperoleh energi positif yang berkaitan dengan karier, keuangan, dan peluang baru.

Salah satu kepercayaan yang cukup populer adalah adanya sosok Caishen atau Dewa Kekayaan yang dianggap membawa keberuntungan finansial. Karena itu, ketika suatu shio disebut berada dalam pengaruh energi yang baik, mereka dipercaya memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan kemakmuran.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang menurut perhitungan astrologi Tiongkok kuno disebut sedang berada dalam jalur keberuntungan finansial. Berikut daftarnya:

1. Shio Naga Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kepemimpinan, dan kemakmuran dalam budaya Tiongkok. Dalam ramalan tersebut, shio ini disebut memiliki peluang besar untuk mengalami perkembangan dalam urusan pekerjaan maupun bisnis.

Kesempatan memperoleh proyek baru, peningkatan karier, hingga peluang investasi disebut dapat muncul ketika Naga berani mengambil langkah yang tepat. Namun, keberuntungan tetap perlu diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana.

2. Shio Tikus Shio Tikus dikenal memiliki karakter cerdas dan cepat melihat kesempatan. Kemampuan tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk memanfaatkan peluang finansial yang muncul.

Ide yang sebelumnya terlihat sederhana bisa saja berkembang menjadi sumber penghasilan baru. Meski demikian, Tikus disarankan tetap berhati-hati dalam mengatur pemasukan, menekan pengeluaran yang tidak diperlukan, serta tidak mengambil keputusan hanya karena tergiur keuntungan cepat.

3. Shio Kerbau Kerbau identik dengan ketekunan dan kesabaran. Dalam ramalan ini, usaha yang selama ini dilakukan dengan konsisten disebut berpotensi mulai memperlihatkan hasil.

Peluang finansial juga dipercaya dapat muncul dari sumber yang sebelumnya tidak diperhitungkan, seperti proyek lama yang kembali berjalan atau bantuan dari relasi. Agar hasilnya tidak cepat berlalu, pemilik shio Kerbau dianjurkan tetap tenang dan mempertimbangkan keputusan finansial dengan matang.

4. Shio Ular Shio Ular disebut memiliki keunggulan dalam membaca situasi dan menentukan waktu yang tepat untuk bertindak. Karakter tenang dan strategis tersebut dipercaya dapat membantu mereka memanfaatkan peluang yang datang.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, kolaborasi juga menjadi salah satu hal yang dianggap menguntungkan. Menurut ramalan, keuntungan bagi Ular mungkin tidak selalu datang secara tiba-tiba, tetapi berkembang secara bertahap melalui keputusan yang terencana.

5. Shio Kambing Kambing digambarkan sebagai sosok yang lembut dan mengutamakan keseimbangan. Dalam ramalan astrologi Tiongkok tersebut, shio ini disebut berpeluang mendapatkan kestabilan finansial yang lebih baik.