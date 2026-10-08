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Rabbany Wanadriani
Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.30 WIB

Rezeki Makin Lancar, 3 Zodiak Ini Diprediksi Kebanjiran Peluang Finansial pada Oktober 2026

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Oktober 2026 disebut menjadi bulan yang membawa peluang finansial menarik bagi sejumlah zodiak. Dalam astrologi, ada tiga zodiak yang diprediksi memiliki kesempatan lebih besar untuk memperbaiki kondisi keuangan dan membuka jalan menuju kemakmuran.

Keberuntungan tersebut tidak selalu datang dalam bentuk uang secara langsung. Peluang bisa muncul melalui pekerjaan, kerja sama, investasi, maupun keputusan baru yang membantu memperkuat kondisi finansial.

Dilansir dari YourTango, tiga zodiak ini diprediksi memiliki peluang finansial yang cukup menjanjikan sepanjang Oktober 2026. Meski demikian, hasil akhirnya tetap bergantung pada keputusan dan tindakan masing-masing individu.

1. Capricorn

Oktober menjadi periode yang cukup positif bagi Capricorn dalam urusan finansial. Setelah melewati berbagai proses dan tantangan, mereka berpeluang merasakan kondisi yang lebih stabil sekaligus meningkatnya rasa percaya diri.

Kabar baik bisa datang dari berbagai persoalan yang sebelumnya belum terselesaikan. Ada kemungkinan muncul perkembangan terkait penghasilan, investasi, maupun urusan keuangan yang sudah lama menjadi perhatian.

Capricorn disarankan untuk tidak terlalu takut mengambil kesempatan. Kepekaan terhadap situasi dan keberanian membaca peluang dapat membantu mereka menentukan langkah yang lebih menguntungkan.

2. Virgo

Bagi Virgo, keberuntungan finansial pada Oktober 2026 lebih banyak berkaitan dengan kemampuan membangun kerja sama. Berkolaborasi dengan orang lain dapat membuka pintu menuju kesempatan baru yang sebelumnya sulit diraih sendirian.

Pemilik bisnis berpeluang mendapatkan dukungan dari mitra atau investor. Sementara itu, Virgo yang bekerja dalam sebuah tim dapat memperoleh manfaat dari kolaborasi dengan rekan kerja, terutama ketika menjalankan ide atau proyek baru.

Kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi menjadi salah satu kunci penting. Virgo perlu belajar mempercayai orang lain tanpa mengabaikan pertimbangan yang matang agar peluang yang datang bisa dimanfaatkan secara optimal.

3. Libra

Oktober 2026 diprediksi menjadi bulan yang menarik bagi Libra dalam hal perkembangan karier dan pendapatan. Sejumlah kesempatan baru dapat membuka jalan bagi peningkatan penghasilan maupun perubahan arah profesional.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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