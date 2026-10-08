Tak Mudah Jatuh Miskin, 7 Weton Ini Konon Memiliki ‘Balungan Sugih’

Ilustrasi seseorang yang setiap langkahnya menarik kekayaan

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya menjadi salah satu unsur yang menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang. Weton sendiri merupakan perpaduan antara hari lahir dan pasaran dalam kalender Jawa.

Salah satu istilah yang cukup dikenal dalam kepercayaan tersebut adalah balungan sugih, yang secara harfiah sering dimaknai sebagai “tulang kaya”. Istilah ini menggambarkan seseorang yang dipercaya memiliki dasar keberuntungan kuat dalam urusan materi.

Orang dengan kategori tersebut diyakini dapat melewati berbagai kesulitan dan kembali bangkit. Dilansir dari YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki karakter balungan sugih dan dipercaya mempunyai peluang rezeki dari berbagai jalan menurut Primbon Jawa.

Berikut tujuh weton yang termasuk dalam daftar tersebut.

1. Rabu Kliwon Rabu Kliwon dipercaya memiliki karakter yang cermat, penuh perhitungan, dan pandai membaca situasi.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, mereka disebut mampu melihat kesempatan yang belum tentu disadari orang lain. Kemampuan menyusun strategi menjadi salah satu kelebihan yang membuat weton ini dianggap memiliki potensi besar dalam mencari penghasilan.

Tidak harus selalu bermodal besar, peluang bisa muncul dari kemampuan membangun relasi, mengembangkan ide, atau memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

Dalam kepercayaan Primbon, sifat pantang menyerah tersebut membuat Rabu Kliwon dianggap memiliki jalan rezeki yang kuat.

2. Jumat Legi Jumat Legi dikenal sebagai salah satu weton yang sering dikaitkan dengan aura positif dan daya tarik sosial.

Pemilik weton ini dipercaya mudah mendapatkan simpati dari orang lain. Hubungan yang baik dengan lingkungan juga diyakini dapat membuka berbagai kesempatan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Rezeki Jumat Legi tidak selalu datang melalui satu sumber. Bisa saja berasal dari pekerjaan, relasi, proyek baru, maupun kesempatan yang muncul secara tidak terduga.

Karena sifatnya yang mudah bergaul dan disenangi orang, weton ini juga dipercaya mampu membawa suasana positif bagi lingkungan sekitarnya.