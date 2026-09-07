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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 8 September 2026 | 06.36 WIB

Rezeki Seolah Tak Pernah Putus, 6 Weton yang Dipercaya Membawa Balungan Sugih

seseorang yang kekayaannya di luar nalar - Image

seseorang yang kekayaannya di luar nalar

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran mengenai rezeki seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut menjadi bagian dari Primbon Jawa yang hingga kini masih menarik perhatian banyak orang.

Salah satu istilah yang cukup populer adalah balungan sugih. Secara harfiah, istilah tersebut sering dimaknai sebagai “tulang kaya”, yakni gambaran bagi seseorang yang dipercaya memiliki garis kehidupan dengan potensi kemakmuran.

Dalam tafsir Primbon, pemilik weton tertentu dianggap mempunyai karakter yang mendukung datangnya peluang, mulai dari ketekunan, kemampuan membaca kesempatan, hingga kepandaian membangun hubungan dengan orang lain.

Namun, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dipercaya termasuk golongan balungan sugih. Berikut uraiannya.

1. Senin Pahing – Punya Naluri Mencari Peluang

Pemilik weton Senin Pahing dalam sejumlah tafsir Primbon digambarkan mempunyai peluang besar untuk berkembang secara ekonomi.

Mereka dipercaya memiliki naluri yang cukup kuat ketika menentukan pilihan, termasuk dalam urusan pekerjaan maupun usaha. Kemampuan membaca keadaan membuat mereka dianggap mampu menemukan kesempatan meski harus memulai dari kondisi sederhana.

Selain itu, Senin Pahing kerap digambarkan mudah membangun koneksi dengan orang lain. Dari hubungan tersebut, berbagai kesempatan baru dipercaya dapat terbuka.

Karena itu, weton ini sering dikaitkan dengan sosok yang mampu meningkatkan taraf hidup secara bertahap melalui kerja keras dan keberanian mengambil peluang.

2. Rabu Legi – Rezeki Datang dari Berbagai Jalan

Rabu Legi juga disebut sebagai salah satu weton yang mempunyai potensi rezeki kuat menurut kepercayaan Primbon Jawa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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