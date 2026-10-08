Ramalan Asmara Zodiak Leo Kamis, 8 Oktober 2026: Buat Pasangan Merasa Dihargai

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Kamis, 8 Oktober 2026 dipenuhi suasana yang lebih hangat dan menyenangkan sehingga hubungan dapat terasa semakin dekat.
Leo yang sudah memiliki pasangan mungkin terdorong untuk memberikan perhatian lebih kepada orang yang disayangi.
Tidak perlu menyiapkan hadiah mahal atau membuat rencana yang terlalu besar karena tindakan sederhana justru dapat meninggalkan kesan yang lebih berarti.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Leo pada Kamis, 8 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Mengajak pasangan makan bersama, memberikan kejutan kecil, atau menyediakan waktu khusus untuk berbincang dapat menjadi cara sederhana untuk menunjukkan rasa sayang.
Energi asmara Leo juga mendukung keinginan untuk membuat pasangan merasa dicintai dan dihargai melalui perhatian yang lebih nyata.
Namun, Leo sebaiknya tidak terlalu larut dalam urusan pribadi hingga lupa memberikan ruang bagi kebutuhan emosional pasangan.
Jika komunikasi belakangan ini terasa berkurang karena kesibukan masing-masing, Kamis dapat dimanfaatkan untuk kembali membangun kedekatan.
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Jawa Pos
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