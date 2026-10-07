Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Rabu, 7 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Rabu, 7 Oktober 2026 membutuhkan keseimbangan antara aktivitas harian dan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan energi.
Cancer mungkin memiliki banyak pekerjaan maupun kegiatan yang ingin diselesaikan, tetapi kondisi tubuh tidak selalu dapat mengikuti semua rencana dalam waktu bersamaan.
Ketika energi mulai berkurang, Cancer tidak perlu memaksakan diri melakukan olahraga dengan intensitas tinggi.
Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki selama beberapa menit sudah dapat menjadi pilihan untuk menjaga tubuh tetap bergerak tanpa memberikan beban berlebihan.
Berjalan santai juga dapat dilakukan ketika Cancer belum memiliki cukup waktu untuk menjalankan rutinitas olahraga yang lebih panjang.
Selain aktivitas fisik, waktu tidur perlu menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan.
Cancer sebaiknya tidak terlalu sering tidur larut hanya demi menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan yang sebenarnya masih dapat dilanjutkan keesokan hari.
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Jawa Pos
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