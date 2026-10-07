Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.42 WIB

3 Zodiak yang Bertambah Kaya di Oktober 2026, Langkah Kakinya Selalu Diikuti Rezeki

Zodiak yang bertambah kaya di Oktober 2026 saat langkah kakinya selalu diikuti rezeki. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang bertambah kaya di Oktober 2026 saat langkah kakinya selalu diikuti rezeki. (dok: pexels)

JawaPos.com - Akhir tahun kuda api diprediksi memiliki potensi untuk membuat hidup seseorang berubah.

Dari sekian banyak hal dan jalan yang bisa memengaruhi hidup seseorang, perubahan dalam hal ekonomi jadi salah satunya.

Segelintir orang yang beruntung mungkin akan merasakan beberapa kebaikan yang datang menghampiri.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang bertambah kaya di Oktober 2026 saat langkah kakinya selalu diikuti rezeki.

1. Zodiak Taurus

Dalam penerawangan astrolog, di bulan Oktober 2026 ini akan banyak kesempatan yang datang menghampiri mereka yang berzodiak taurus.

Astrolog meyakini, mereka yang berzodiak satu ini akan punya kelancaran dalam berbagai urusan yang dikerjakan. 

Mereka pun sangat mungkin memetik banyak rezeki dari setiap usaha dan urusan yang dikerjakan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bulan Oktober 2026 Rezeki Melimpah: 4 Zodiak Siap Mengantongi Banyak Uang dan Keberuntungan - Image
Zodiak

Bulan Oktober 2026 Rezeki Melimpah: 4 Zodiak Siap Mengantongi Banyak Uang dan Keberuntungan

Selasa, 6 Oktober 2026 | 21.40 WIB

3 Zodiak yang Bakal Wujudkan Mimpinya di Oktober 2026, Hal-Hal Indah Segera Datang - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Bakal Wujudkan Mimpinya di Oktober 2026, Hal-Hal Indah Segera Datang

Senin, 5 Oktober 2026 | 22.51 WIB

Mulai Oktober, BEI Terapkan Short Selling dengan Setoran Awal Minimal Rp 50 Juta - Image
Ekonomi

Mulai Oktober, BEI Terapkan Short Selling dengan Setoran Awal Minimal Rp 50 Juta

Minggu, 4 Oktober 2026 | 17.07 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore