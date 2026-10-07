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Leni Setya Wati
Rabu, 7 Oktober 2026 | 18.00 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Kamis, 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)

JawaPos.com - Transit Bulan di Leo membawa energi yang cukup positif bagi Aquarius hari ini.

Meski suasana secara umum terasa baik, Anda mungkin mengalami sedikit gangguan pada pencernaan atau bagian perut. Karena itu, perhatikan makanan yang dikonsumsi dan jangan berlebihan menikmati makanan yang kurang sehat.

Bagi Aquarius yang masih lajang, tetaplah membuka diri terhadap kesempatan untuk bertemu orang baru. Pengalaman berbeda dapat membawa suasana yang lebih menyenangkan dalam kehidupan sosial.

Sementara dari sisi finansial, mungkin muncul kekhawatiran mengenai kondisi keuangan. Periksa kembali pengeluaran dan sebisa mungkin hindari penggunaan uang untuk hal-hal yang tidak benar-benar dibutuhkan.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan lengkap Aquarius pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Cinta Aquarius

Pengaruh Bulan membuat Aquarius perlu lebih peka terhadap perasaan pasangan. Sikap yang menurut Anda sekadar bercanda atau menggoda mungkin belum tentu diterima dengan cara yang sama oleh pasangan. Karena itu, perhatikan suasana hati dan batasan mereka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Aquarius yang masih lajang berpeluang menikmati kebersamaan dengan seseorang berzodiak Taurus. Jangan ragu untuk mengenal orang baru, tetapi tetap jujur mengenai perasaan dan tujuan Anda.

Para astrolog juga menyarankan agar Aquarius menjaga keterbukaan dalam hubungan serta menyumbangkan biji wijen hitam atau selimut kepada orang yang membutuhkan pada Sabtu.

Editor: Candra Mega Sari
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