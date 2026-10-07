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Leni Setya Wati
Rabu, 7 Oktober 2026 | 17.34 WIB

Ramalan Zodiak Leo Hari Kamis, 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)

JawaPos.com - Transit Bulan di Leo mungkin membuat perhatian Anda mudah terpecah pada hari Kamis, 8 Oktober 2026.

Ketika pikiran terasa kurang fokus, berbicara dengan keluarga atau menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat dapat membantu mengembalikan ketenangan.

Dari sisi kesehatan, Leo mungkin mengalami keluhan ringan seperti sakit kepala atau nyeri pada punggung. Jangan mengabaikan sinyal yang diberikan tubuh dan berikan waktu untuk beristirahat jika diperlukan.

Dalam urusan asmara, Leo yang masih lajang memiliki peluang menikmati interaksi yang penuh rayuan dan membuat hari terasa lebih menarik.

Sementara itu, pekerjaan diperkirakan berjalan cukup normal. Namun, Anda perlu lebih berhati-hati dalam mengelola uang.

Sebaiknya hindari meminjamkan uang kepada orang lain, bahkan ketika permintaan tersebut disampaikan dengan cara yang meyakinkan.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan lengkap untuk kamu yang berzodiak Leo. Yuk simak.

Cinta Leo

Pengaruh Bulan dapat membuat emosi Leo terasa lebih kuat. Bagi Leo yang menjalani hubungan jarak jauh, kondisi ini justru bisa mempererat ikatan emosional dengan pasangan.

Editor: Candra Mega Sari
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