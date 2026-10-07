Ramalan Zodiak Virgo Hari Kamis, 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Transit Bulan di Leo membuat suasana hati Virgo terasa lebih baik dibandingkan beberapa waktu terakhir.

Meski demikian, jangan sampai perasaan yang mulai membaik membuat Anda kembali memaksakan diri. Jika tubuh mulai menunjukkan tanda kelelahan atau kondisi kesehatan menurun, segera berikan waktu untuk beristirahat.

Dalam hubungan asmara, Virgo perlu memahami bahwa setiap orang tetap membutuhkan ruang pribadi, termasuk pasangan. Berikan kebebasan yang cukup tanpa mengurangi perhatian dan rasa hormat.

Sementara dalam pekerjaan, Anda tidak harus menghadapi semua persoalan seorang diri. Ketika menemukan tugas yang sulit, jangan ragu meminta bantuan dan berdiskusi dengan tim.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan lengkap dari zodiak Virgo pada Kamis, 8 Oktober 2026 yang haru kamu tahu. Mari simak!

Cinta Virgo

Pengaruh Venus dapat membuat kehidupan asmara Virgo mengalami sedikit pasang surut hari ini. Meski demikian, persoalan yang muncul diperkirakan tidak terlalu serius dan masih dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik.

Virgo yang masih lajang mungkin belum mendapatkan perkembangan seperti yang diharapkan dalam urusan cinta. Karena itu, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan hanya karena situasi belum sesuai keinginan.