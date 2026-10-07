Ramalan Zodiak Libra Hari Kamis, 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Transit Bulan di Leo membuat Libra mungkin merasa kurang nyaman dengan kehadiran beberapa orang hari ini.

Jika ada situasi atau interaksi yang mulai mengganggu ketenangan, menjaga jarak untuk sementara dapat menjadi pilihan yang lebih bijaksana. Tidak semua hal perlu dihadapi secara langsung.

Di sisi lain, Libra perlu menjaga tubuh tetap aktif dan menghindari kebiasaan duduk atau berbaring terlalu lama.

Dalam hubungan asmara, jangan biarkan persoalan kecil membuat kedekatan dengan pasangan perlahan berkurang.

Sementara dari sisi finansial, mulai mempersiapkan kebutuhan yang akan datang dengan menyisihkan uang sejak sekarang.

Yuk simak ramalan zodiak Libra selengkapnya pada Kamis, 8 Oktober 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Libra

Pengaruh Venus dapat membuat Libra yang masih lajang tertarik kepada seseorang berzodiak Cancer. Ketertarikan tersebut mungkin muncul melalui percakapan atau interaksi sederhana yang terasa menyenangkan.