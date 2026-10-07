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Leni Setya Wati
Rabu, 7 Oktober 2026 | 17.30 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Hari Kamis, 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific)

JawaPos.com - Transit Bulan di Leo membuat Gemini mungkin terlihat kuat dan baik-baik saja di hadapan orang lain, meski sebenarnya sedang menghadapi berbagai emosi yang cukup berat.

Tidak perlu selalu menyembunyikan apa yang dirasakan. Berikan kesempatan bagi diri sendiri untuk beristirahat dan memulihkan energi.

Dalam menjaga kesehatan, Gemini sebaiknya mulai mengurangi konsumsi minuman berkafein seperti teh dan kopi, terutama jika tubuh terasa lelah.

Dalam hubungan asmara, tunjukkan lebih banyak kelembutan dan perhatian kepada pasangan.

Sementara di tempat kerja, usaha yang selama ini dilakukan berpeluang mendapatkan perhatian. Atasan bahkan mungkin memberikan apresiasi atas kerja keras Anda.

Untuk ramalan lengkap zodiak Gemini di hari Kamis, 8 Oktober 2026, berikut ulasannya dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Gemini

Pengaruh positif Venus membuat Gemini yang sudah memiliki pasangan berpotensi menikmati suasana asmara yang lebih menyenangkan.

Hubungan terasa lebih hangat sehingga Anda dan pasangan dapat menikmati waktu bersama dengan lebih bahagia.

Editor: Candra Mega Sari
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