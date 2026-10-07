Ramalan Zodiak Taurus Hari Kamis, 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Transit Bulan di Leo membuat Taurus mungkin merasa sejumlah hal di hari Kamis, 8 Oktober 2026 tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Meski demikian, tidak perlu membiarkan situasi tersebut memicu stres berlebihan. Cobalah tetap tenang dan hadapi setiap persoalan secara bertahap.

Dalam urusan gaya hidup, Taurus dapat mulai memperhatikan pilihan makanan dengan mengganti minyak goreng biasa menggunakan minyak zaitun sebagai salah satu alternatif.

Sementara itu, hubungan asmara perlu mendapat perhatian karena perbedaan kecil dengan pasangan berpotensi berkembang menjadi pertengkaran apabila tidak segera diselesaikan.

Dari sisi finansial, lebih bijak dalam mengatur pengeluaran menjadi kunci agar kondisi keuangan tetap aman.

Mari simak ramalan lengkap untuk zodiak Taurus pada Kamis, 8 Oktober 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Taurus

Hubungan Taurus dan pasangan mungkin menghadapi perbedaan pendapat kecil hari ini. Jangan biarkan persoalan sederhana berkembang menjadi konflik yang lebih besar.