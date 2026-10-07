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Leni Setya Wati
Rabu, 7 Oktober 2026 | 17.26 WIB

Ramalan Zodiak Aries Hari Kamis, 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific)

JawaPos.com - Transit Bulan di Leo membuat Aries lebih mudah menyampaikan isi pikiran dan perasaan pada hari Kamis, 8 Oktober 2026.

Momen ini cocok dimanfaatkan untuk meninggalkan kebiasaan lama yang kurang baik dan mulai membangun rutinitas yang lebih sehat.

Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

Dalam hubungan asmara, Aries yang sudah memiliki pasangan mungkin mulai merasa siap membawa hubungan ke tahap yang lebih serius.

Namun, kesibukan pekerjaan berpotensi membuat hari terasa lebih panjang. Jangan memaksakan diri untuk terus produktif tanpa jeda. Berikan waktu untuk beristirahat agar energi tetap terjaga.

Yuk buat kamu yang berzodiak Aries, simak ramalan lengkap soal cinta, keuangan, karier, dan kesehatan seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Aries

Hubungan asmara Aries mungkin diwarnai sedikit ketegangan akibat pengaruh Venus. Perbedaan pendapat dengan pasangan sebaiknya tidak dibiarkan berlarut-larut.

Komunikasi yang terbuka, jujur, dan disampaikan dengan tenang dapat membantu mengurangi kesalahpahaman.

Editor: Candra Mega Sari
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