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Aulia Rahmi
Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.14 WIB

4 Shio Ini Diprediksi Diselimuti Hoki Besar Oktober 2026, Rezeki dan Peluang Baru Mulai Berdatangan

Ilustrasi Shio (magnific) - Image

Ilustrasi Shio (magnific)


JawaPos.com - Oktober 2026 membawa sejumlah peluang baru bagi kehidupan 12 shio.

Dalam pembacaan tarot yang menjadi referensi ramalan kali ini, terdapat 4 shio yang mendapatkan gambaran energi keberuntungan cukup kuat.

Keempatnya adalah Shio Kuda, Kambing, Kerbau, dan Kelinci. Keberuntungan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan kondisi keuangan.

Kartu tarot juga menggambarkan terbukanya peluang dalam pekerjaan, perkembangan bisnis, pendidikan, hubungan asmara, hingga tercapainya sejumlah keinginan yang selama ini diperjuangkan.

Bagi sebagian shio, momentum tersebut dapat terasa seperti datangnya angin segar setelah melewati berbagai tantangan.

Kesempatan yang sebelumnya sulit diperoleh berpotensi hadir melalui orang terdekat, lingkungan pekerjaan, jaringan pertemanan, maupun keputusan yang berani diambil.

Setiap peluang tetap membutuhkan usaha, pertimbangan, serta keputusan yang tepat.

Lantas, shio apa saja yang disebut memiliki hoki besar pada Oktober 2026? Berikut 4 shio yang hoki dihimpun dari YouTube cs geteda pada Selasa (06/10).

1. Shio Kuda

Shio Kuda menjadi salah satu yang mendapatkan gambaran keberuntungan kuat dalam pembacaan tarot Oktober 2026.

Sosoknya digambarkan sebagai pribadi yang berani, disiplin, aktif, mudah bergaul, serta memiliki komitmen kuat terhadap hal yang dianggap penting.

Karakter tersebut menjadi energi yang mendukung langkahnya dalam menghadapi berbagai kesempatan.

Dalam urusan karier, Oktober 2026 digambarkan sebagai periode yang cukup menjanjikan.

Bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan, peluang untuk mendapatkan posisi yang sesuai dengan harapan dapat terbuka melalui informasi atau kesempatan yang sebelumnya tidak terduga.

Sementara itu, bagi yang sudah bekerja, perkembangan karier dapat muncul melalui tanggung jawab baru atau kesempatan menunjukkan kemampuan.

Editor: Novia Tri Astuti
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