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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 04.00 WIB

Hoki Maksimal! 4 Shio Diprediksi Jalani Hidup Lebih Ringan Mulai 4 Oktober 2026

Ilustrasi shio yang disebut hoki mulai Minggu, 4 Oktober 2026. (magnific) - Image

Ilustrasi shio yang disebut hoki mulai Minggu, 4 Oktober 2026. (magnific)

JawaPos.com - Memasuki Minggu, 4 Oktober 2026, astrologi meramal sejumlah shio diprediksi hoki, memasuki fase kehidupan yang terasa lebih mudah dan ringan. 

Dalam astrologi China, perubahan energi harian dipercaya dapat memberikan pengaruh terhadap cara seseorang menghadapi pekerjaan, hubungan, maupun berbagai persoalan yang sedang berlangsung.

Bagi sebagian orang, kehidupan yang lebih ringan tidak selalu berarti masalah langsung menghilang. 

Kondisi tersebut dapat muncul ketika seseorang mulai menemukan jalan keluar, mampu melepaskan beban emosional, atau memperoleh keberanian untuk mengambil langkah yang selama ini ditunda.

Berdasarkan ramalan astrologi China, terdapat empat shio yang disebut mempunyai peluang merasakan perubahan suasana tersebut mulai 4 Oktober 2026

Dirangkum dari YourTango, inilah empat shio yang diprediksi akan merasakan kehidupan menjadi lebih mudah pada 4 Oktober 2026

Ramalan astrologi mengaitkan tanggal ini dengan energi Metal Pig Full Day, sementara Oktober berada dalam pengaruh Fire Rooster dan 2026 merupakan tahun Fire Horse. Berikut pembahasan lengkapnya.

1. Shio Babi, Mulai Menemukan Jalan Keluar dari Persoalan

Shio Babi menjadi salah satu yang diprediksi mengalami perubahan suasana mulai 4 Oktober 2026. 

Editor: Novia Tri Astuti
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