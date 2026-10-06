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Rabbany Wanadriani
Selasa, 6 Oktober 2026 | 21.46 WIB

Urutan Zodiak Suka Menyimpan Dendam, Paling Sulit Lupakan Kata-kata Menyakitkan Orang Lain

ilustrasi orang yang pendendam. (Freepik) - Image

ilustrasi orang yang pendendam. (Freepik)

JawaPos.com – Tahukah Anda bahwa menurut astrologi beberapa zodiak dikenal pendendam?

Sebagian zodiak dinilai cepat melupakan kata-kata yang menyakitkan, sementara yang lain mungkin terus memikirkan kembali konflik tersebut dalam waktu yang lama.

Zodiak-zodiak ini juga memiliki kecenderungan untuk menyimpan dendam dan merasa sulit memaafkan orang lain.

Melansir stylerastro, mari simak zodiak mana yang paling sulit melepaskan dendam dan zodiak mana yang menduduki peringkat teratas dalam daftar ini.

Peringkat ke-12 - Sagitarius

Sagitarius tidak suka membuang waktu untuk hal-hal negatif, jadi mereka biasanya cepat melupakan pertengkaran.

Mereka mungkin mengekspresikan emosi dengan intens, tetapi keesokan harinya, mereka sudah dapat mengalihkan perhatian ke sesuatu yang lebih menarik.

Peringkat ke-11 - Aquarius

Editor: Novia Tri Astuti
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