Simak, 10 Tanda Ada Rasa Dendam yang Tersembunyi dalam Hubungan Kalian

JawaPos.com - Hubungan yang terlihat bahagia itu tak menjamjn koneksi yang sehat. Kadang, di balik tawa, pelukan, dan kencan yang manis, ada lapisan tipis rasa kesal yang pelan-pelan mengeras jadi dendam.

Bukan, ini bukan dendam ala sinetron dengan plot balas dendam penuh drama. Ini versi halusnya: kalimat yang dibiarkan menggantung, lelucon yang terlalu tajam, atau kebiasaan kecil yang tidak pernah dibicarakan. Lama-lama, rasa manis bisa berubah kepahitan.

Kabar baiknya? Kalau kamu bisa mengenali tanda-tandanya sejak awal, masih ada cara sederhana untuk mencairkannya. Mari kita bedah sepuluh tanda halus dan langkah kecil untuk mencegahnya berubah jadi bom waktu dalam hubunganmu, seperti dilansir dari VegOut.

1. Diam-Diam Kamu Menyimpan Papan Skor di Kepala

Kamu ingat betul siapa yang terakhir mencuci piring, siapa yang sering lebih dulu minta maaf, bahkan siapa yang lebih sering mengirim pesan duluan. Kalau cinta berubah jadi ajang pengumpulan skor, tandanya ada kebutuhan yang nggak terpenuhi.

Solusi: ubah “skor” jadi permintaan jelas. Misalnya: “Aku kenyang banget malam ini. Bisa kamu yang beresin dapur biar aku bisa lanjut kerja?” Jauh lebih sehat daripada perhitungan dalam kepala.

2. Nada Bicara Sopan, Tapi Hambar

Mungkin ia berkata: “Iya, nggak apa-apa.” Tapi nada suaranya kehilangan kehangatan. Hubungan memang tetap jalan, tapi kasih sayang terasa seperti kenangan bahagia di masa lalu.

Solusi: setiap hari, sisipkan satu apresiasi kecil. “Kamu keren banget pakai jaket itu.” atau “Thanks udah ngurus tukang kebun.” Lima detik yang tulus bisa bikin hubungan kembali hangat.