Simak, 10 Tanda Ada Rasa Dendam yang Tersembunyi dalam Hubungan Kalian

Pexels.com
JawaPos.com - Hubungan yang terlihat bahagia itu tak menjamjn koneksi yang sehat. Kadang, di balik tawa, pelukan, dan kencan yang manis, ada lapisan tipis rasa kesal yang pelan-pelan mengeras jadi dendam.
Bukan, ini bukan dendam ala sinetron dengan plot balas dendam penuh drama. Ini versi halusnya: kalimat yang dibiarkan menggantung, lelucon yang terlalu tajam, atau kebiasaan kecil yang tidak pernah dibicarakan. Lama-lama, rasa manis bisa berubah kepahitan.
Kabar baiknya? Kalau kamu bisa mengenali tanda-tandanya sejak awal, masih ada cara sederhana untuk mencairkannya. Mari kita bedah sepuluh tanda halus dan langkah kecil untuk mencegahnya berubah jadi bom waktu dalam hubunganmu, seperti dilansir dari VegOut.
1. Diam-Diam Kamu Menyimpan Papan Skor di Kepala
Kamu ingat betul siapa yang terakhir mencuci piring, siapa yang sering lebih dulu minta maaf, bahkan siapa yang lebih sering mengirim pesan duluan. Kalau cinta berubah jadi ajang pengumpulan skor, tandanya ada kebutuhan yang nggak terpenuhi.
Solusi: ubah “skor” jadi permintaan jelas. Misalnya: “Aku kenyang banget malam ini. Bisa kamu yang beresin dapur biar aku bisa lanjut kerja?” Jauh lebih sehat daripada perhitungan dalam kepala.
2. Nada Bicara Sopan, Tapi Hambar
Mungkin ia berkata: “Iya, nggak apa-apa.” Tapi nada suaranya kehilangan kehangatan. Hubungan memang tetap jalan, tapi kasih sayang terasa seperti kenangan bahagia di masa lalu.
Solusi: setiap hari, sisipkan satu apresiasi kecil. “Kamu keren banget pakai jaket itu.” atau “Thanks udah ngurus tukang kebun.” Lima detik yang tulus bisa bikin hubungan kembali hangat.
3. Semua Pertengkaran Tentang Logistik
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022