Kata-Kata Dominik Livakovic Usai Resmi Bergabung dengan Barcelona

JawaPos.com - Barcelona resmi mendapatkan tambahan tenaga di posisi penjaga gawang setelah mengamankan perekrutan Dominik Livakovic.

Kiper asal Kroasia tersebut menandatangani kontrak berdurasi empat tahun yang membuatnya terikat dengan raksasa Catalan hingga 2030.

Livakovic menjalani rangkaian formalitas terakhir setelah mengunjungi kantor presiden Barcelona, Joan Laporta. Dalam prosesi penandatanganan kontrak, ia didampingi direktur olahraga Deco, wakilnya Bojan Krkic, serta wakil presiden bidang olahraga Rafa Yuste.

Usai resmi menjadi bagian dari Barcelona, Livakovic tidak mampu menyembunyikan rasa bahagianya.

Melansir SPORT, bagi penjaga gawang berusia 31 tahun tersebut, kesempatan mengenakan seragam salah satu klub terbesar di dunia merupakan momen spesial dalam perjalanan kariernya.

“Senang sekali berada di sini; ini klub yang fantastis – presidennya, Deco, Bojan… Semuanya luar biasa,” katanya.

Livakovic kemudian mengungkapkan kekagumannya terhadap Barcelona, baik dari sisi reputasi klub maupun para pemain yang kini menjadi rekan setimnya.